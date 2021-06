Montagna, rischio crollo maxi seracco su Aiguille du Midi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - La Chamoniarde, società che si occupa di sicurezza in montagna sul versante francese del Monte Bianco, ha diramato un'allerta per una possibile "imminente valanga di ghiaccio di dimensioni potenzialmente importanti (nell'ordine dei 10 mila-20 mila metri cubi) dal fronte del principale ghiacciaio sospeso del versante Nord dell'Aiguille du Midi", a oltre 3.000 metri di quota. A causa del rischio di caduta del grande seracco la Chamoniarde sconsiglia agli alpinisti la via Mallory: l'accesso allo sperone Frendo è esposto. Per accedere al rifugio dei Grands Mulets la società invita a privilegiare il sentiero a valle del ghiacciaio des Pèlerins, evitando così di passare ai piedi del pendio dell'AiguIlle du Midi. (ANSA).