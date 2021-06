Onu, carestia nel Tigrè si sta diffondendo in Etiopia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - La carestia nella regione in guerra del Tigrè sta per diffondersi in altre parti dell'Etiopia, mettendo in pericolo milioni di persone: è l'allarme lanciato dal sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Mark Lowcock durante una riunione del Consiglio di sicurezza a porte chiuse, un'affermazione respinta dal governo etiope. "La situazione dovrebbe peggiorare nei prossimi mesi, non solo nel Tigrè ma anche nell'Afar e nell'Amhara", ha detto al Consiglio il sottosegretario. Le Nazioni Unite e le ONG stimano che più di 350.000 persone nel Tigrè stiano soffrendo una conclamata carestia, ha ricordato, aggiungendo che i funzionari amministrativi locali hanno iniziato a "segnalare i decessi dovuti" a questa causa. Oltre a queste, "due milioni di persone nelle regioni del Tigrè, dell'Afar e dell'Amhara" rischiano di morire di fame, ha aggiunto Lowcock. L' ambasciatore etiope all'ONU, Taye Atske Selassie Amde, ha sottolineato che il suo Paese si è rifiutato di consentire all'organismo dell'ONU di discutere del Tigrè, ritenendo l'argomento attinente alla politica interna dell'Etiopia. (ANSA).