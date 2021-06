Trump, il 30 giugno al confine "senza legge" col Messico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, JUN 15 - Donald Trump ha annunciato che il 30 giugno visiterà il confine "senza legge" col Messico, con un mossa che rischia di mettere in imbarazzo Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, accusati dai repubblicani di non essersi ancora recati alla frontiera sud nonostante la crescente crisi migratoria. "L'amministrazione Biden ha ereditato da me il confine più forte e sicuro nella storia Usa e in poche settimane è diventata la peggior crisi alla frontiera nella storia Usa", ha accusato. Nel suo viaggio al "decimato confine meridionale" sarà accompagnato dal governatore repubblicano del Texas Greg Abbott. (ANSA).