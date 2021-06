© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Un turista è caduto dal quinto piano dell'Hotel Bauer a Venezia ed è morto. Il fatto è avvenuto pochi minuti fa in pieno centro storico, in uno degli alberghi più lussuosi della città. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di una disgrazia o di un suicidio. Sul posto la Polizia. (ANSA).