(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - 'Un'altra Guerra Fredda non sarebbe nell'interesse di nessuno'. Lo afferma Joe Biden in conferenza stampa al termine dell'incontro a Ginevra con Vladimir Putin. "Ho dato a Putin una lista di 16 infrastrutture critiche" che devono essere off limit da ogni forma di attacco. Lo afferma Joe Biden. (ANSA).