(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - "Ho detto a Putin che la mia agenda non è contro la Russia, è per gli americani". Lo afferma il presidente americano Joe Biden al termine dell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "I rapporti fra Usa e Russia devono essere stabili e prevedibili", ha affermato. (ANSA).