Cnn, Trump lancia tour comizi contro repubblicani 'ribelli'

(ANSA) - WASHINGTON, JUN 16 - Primo comizio di Donald Trump nel tour di vendetta che aveva promesso contro i repubblicani che gli hanno voltato le spalle, non assecondando le sue accuse di brogli elettorali e o votando a favore del suo secondo impeachment per l'assalto al Capitol. L'ex presidente, secondo la Cnn, fara' la sua prima tappa il 26 giugno a Cleveland per sostenere Max Miller, ex dirigente della sua amministrazione ed ex consigliere della sua campagna che sfida il deputato uscente Anthony Gonzales. (ANSA).