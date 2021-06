Ordigno artigianale in auto presidente Tavolo Parchi a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Un ordigno artigianale, in grado di esplodere, è stata trovato all'interno dell'auto di Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. L'auto era parcheggiata in via Tito Speri nel quartiere Prat. "Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà" ha scritto su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. A quanto riferito era stato posizionato sotto il motorino del tergicristallo della macchina. Si tratterebbe di una bomboletta spray con dentro polvere pirica e innesco artigianale. A disinnescare l'ordigno gli artificieri della polizia. Sono al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare chi ha posizionato ordigno. A quanto accertato dagli investigatori, Doria aveva già ricevuto minacce in passato legate al suo incarico. (ANSA).