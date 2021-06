Russia: Borrell, spero non si vada a escalation sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - "L'Ue è reticente a usare all'arma delle sanzioni economiche perché hanno un impatto sui cittadini che non sono responsabili. Cerchiamo di fare un distinguo fra il governo e la popolazione. Il governo russo non è la Russia, è qualcosa di diverso e spero che non si vada verso un'escalation delle sanzioni, perché questo significherebbe un deterioramento delle relazioni". Così l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. nel corso della conferenza stampa. "Le sanzioni sono uno strumento a servizio di una politica e vanno usate in modo selettivo, quando è necessario ed in funzione delle circostanze di ogni caso", ha sottolineato Borrell. (ANSA).