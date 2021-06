© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - Via libera degli ambasciatori Ue alla revoca delle restrizioni di viaggio per i turisti provenienti dagli Stati Uniti, anche non vaccinati. E' quanto si apprende a Bruxelles da più fonti Ue. Le limitazioni cadranno anche per altri 8 Paesi: Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Libano, Taiwan, Macao e Hong Kong. (ANSA).