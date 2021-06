Hong Kong: polizia, 'Apple Daily rischio per la sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 17 GIU - Il capo della sicurezza di Hong Kong, John Lee, ha accusato l'Apple Daily di "uso mirato del lavoro giornalistico come strumento per mettere in pericolo la sicurezza nazionale". Lee, in conferenza stampa, ha parlato di giornalisti "non normali", invitando a "mantenere le distanze". Ben 500 agenti sono stati mobilitati dalle 7:30 (1:30 in Italia) negli uffici del tabloid pro-democrazia bloccando ingressi e uscite, con un mandato che "copriva il potere di perquisire e sequestrare materiale giornalistico" utile alle indagini. Arrestati il direttore Ryan Law, l'ad della hoding Next Digital, Cheung Kim-hung e altri 3 alti dirigenti. (ANSA).