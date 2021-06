ANSA-IL-PUNTO/Covid: Fvg, dati per Green pass al ministero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 18 GIU - In relazione all'attivazione in forma sperimentale da parte del ministero della Salute del portale per il Digital green certificate (Dgc), il Friuli Venezia Giulia sta inviando attraverso Insiel i dati sulle vaccinazioni e predisponendo il flusso dei certificati di guarigione. Lo ha comunicato oggi in una nota il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. In merito alla procedura gestita dal ministero della Salute attraverso la quale ottenere il Green pass, una volta che la certificazione sarà disponibile la persona riceverà una comunicazione (sms o e-mail) riportante un codice di autenticazione con le relative istruzioni su come disporre del documento, con l'opzione di poter scegliere su una serie di canali in base alle proprie disponibilità e alle proprie competenze informatiche. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.528 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi "di cui 3 migranti/richiedenti asilo a Trieste" con una percentuale di positività dello 0,54%. Sono inoltre 1.511 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,26%). Si è inoltre registrato un decesso pregresso, mentre rimane una persona ricoverata nelle terapie intensive e 4 in altri reparti. Infine, nell'ambito delle strutture residenziali per anziani si registra la positività di un operatore. (ANSA).