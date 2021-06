Cina: Wsj, allo studio rimozione tetto nascite entro 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 18 GIU - La Cina prevede un altro allentamento delle restrizioni alle nascite, dopo il recente annuncio sull'innalzamento da due a 3 del numero di figli per ogni coppia: preoccupati per il calo della natalità e per l'invecchiamento della popolazione, i vertici della leadership comunista stanno discutendo l'ipotesi di abbandonare ogni limite entro il 2025, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, citando persone vicine al dossier. I funzionari cinesi stanno elaborando piani con politiche di sostegno esplicito al parto, riflettendo l'urgenza di Pechino di fronte alla crescita economica che rallenta e all'invecchiamento della popolazione. (ANSA).