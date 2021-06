Sei in Italiamondo

Cinque giorni di quarantena per chi arriva (in Italia) dalla Gran Bretagna

Le restrizioni indicate del ministero della Salute chi arriva dai Paesi Ue e da Stati uniti, Canada e Giappone. si può entrare con i requisiti del Certificato verde. Non possono entrare passeggeri in arrivo da India, Bangladesh e Sri Lanka

18 giugno 2021, 14:43