(ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - Via la mascherina all'aperto in Spagna dal 26 giugno. Lo ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez intervenendo a Barcellona al Cercle d'Economia. Sanchez ha spiegato che giovedì si terrà un Consiglio dei ministri "straordinario" in cui proporrà di eliminare l'obbligo di mascherina all'aperto: "Questo sarà l'ultimo weekend con l'obbligo", ha spiegato. (ANSA).