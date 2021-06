Il premier Draghi firma il decreto per il Green pass che consentirà viaggi in Italia e in Ue e la partecipazione a eventi pubblici. Si potrà ottenere la certificazione anche in farmacia. Niente test e quarantena per chi viaggia in aereo in Europa dopo le due dosi di vaccino o avendo avuto il Covid negli ultimi 6 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA covid

green card