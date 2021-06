Muore in fuoco di sterpaglie sfuggito di mano nel Leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SURBO (LECCE), 18 GIU - Un uomo di 65 anni, Francesco Vergine di Surbo in Salento, è morto per le gravi ustioni riportate in un incendio causato da un fuoco di sterpaglie lungo la strada provinciale tra Surbo e la marina di Torre Rinalda. Sono intervenuti i Carabinieri e si ipotizza che l'uomo stesse bruciando le sterpaglie quando sarebbe rimasto sorpreso dal fronte del fuoco che, ingrandito in breve tempo, non ha più potuto controllare. Un malore sopraggiunti per il fumo inalato gli avrebbe poi impedito di mettersi in salvo. Un vicino ha lanciato l'allarme e il 65enne è stato soccorso da un'ambulanza, ma è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. (ANSA).