Risse in zone movida Roma,daspo urbani e sospensioni licenze

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Raffica di sospensioni di licenze ai locali e di provvedimenti di Divieto di accesso in aree urbane da parte della Questura in seguito ai controlli interforze anti-movida. I provvedimenti del questore sono scattati per episodi avvenuti negli ultimi fine settimana in alcune piazze del centro storico di Roma, dove gruppi di giovani, anche minorenni, hanno dato vita a liti e risse. 11 i provvedimenti di polizia nei confronti di giovani ed esercizi pubblici: 6 i provvedimenti adottati nei confronti di altrettanti giovani, responsabili di lesioni aggravate, resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonchè danneggiamento a Beni dello Stato. Tra questi, due della durata di 2 anni, per un 19enne e un 20enne che venerdì scorso vennero arrestati nel quartiere San Lorenzo per aver affrontato gli agenti intervenuti in via dei Sabelli per una segnalazione di assembramenti. Stessa sorte per un 26enne romano, arrestato il 6 giugno scorso per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nei confronti di una pattuglia dei Carabinieri in servizio anti - movida, nel quartiere di San Lorenzo. Tra i provvedimenti anche per un romano di 21 anni responsabile di lancio di oggetti in direzione dei Nuclei Mobili della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri a piazza Campo de' Fiori, la sera dell'11 giugno. (ANSA).