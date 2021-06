Sul Brooklyn Bridge nuova pista ciclabile tra le auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 18 GIU - La pandemia da Covid ha causato un boom nell'uso delle biciclette e, mentre si profila il ritorno dei pendolari negli uffici di Manhattan, il Brooklyn Bridge si dota di una nuova pista ciclabile. Cominceranno il 21 giugno i lavori per trasformare una delle corsie riservate alle auto in una pista dedicata agli amanti delle due ruote. Il nuovo percorso in due direzioni sara' completato in autunno e a quel punto la passeggiata sul livello superiore del piu' celebre ponte che collega Brooklyn a Manhattan diventera' esclusivamente pedonale. "Il ponte di Brooklyn ha 138 anni e nel tempo ha cambiato piu' volte fisionomia: all'inizio ci passavano carri a cavalli, poi sostituiti dai tram e poi dalle auto. Nei prossimi mesi lo cambieremo di nuovo con nuove piste ciclabili che investiranno nel suo futuro sostenibile", aveva detto il sindaco Bill De Blasio preannunciando il progetto qualche mese fa. Il Brooklyn Bridge non e' l'unico ponte di New York che si dotera' di una pista ciclabile dedicata: anche il Queensboro, che collega la 59esima Strada di Manhattan con Long Island City e Astoria ne avra' una sul suo lato nord, con quella sud riservata esclusivamente ai pedoni. Tutto questo per far fronte ad un aumento del traffico delle biciclette tra Manhattan e gli "outer boroughs" che l'anno scorso e' cresciuto del 27 per cento rispetto ai tempi di prima della pandemia. (ANSA).