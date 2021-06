© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Un morto e 12 feriti in tre diverse sparatorie nell'area di Phoenix, in Arizona. Un sospettato è stato fermato e le autorità hanno rinvenuto nella sua auto un'arma. Non è chiaro se sia il responsabile di tutte e tre le sparatorie. (ANSA).