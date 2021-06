© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un autobus dell'Atac è andato a fuoco a Roma mentre percorreva la via Portuense. Sul mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri. Le cause dell'incendio sono da accertare. A renderlo noto è l'Atac. (ANSA).