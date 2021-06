In Italia somministrate 45 milioni di dosi di vaccino. E.Romagna e Liguria prime

Raggiunge quota 45 milioni il numero di dosi di vaccino somministrate in Italia. Sono esattamente 45.022.254 secondo i dati forniti dal governo ed aggiornati alle 6 di questa mattina. Le persone totalmente vaccinate, e che hanno completato il ciclo vaccinale, sono 15.286.319 pari al 28,18% della popolazione. Per quanto riguarda le fasce d’età, l’84,6% degli over 80 hanno completato il ciclo, così come il 45,03% della fascia di età 70-79, il 38,27% della fascia 60-69, il 26,7% 50-59, il 16,96% 40-49, il 14,18% 30-39, l’11,66% 20-29, e il 9,14% della fascia 12-19. Sul fronte delle regioni le prime due per numero sono Liguria ed Emilia-Romagna (92,8%), l’ultima la Sardegna con l’83,3%. Ma ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (92,2%), Basilicata (90,3%), Calabria (86,2%), Campania (90,2%), Emilia-Romagna (92,8%), Friuli Venezia Giulia (92,6%), Lazio (90,4%), Liguria (92,8), Lombardia (92,6%), Marche (92,8), Molise (91,9), Provincia Autonoma Bolzano (88,8), Provincia Autonoma di Trento (90,8), Piemonte (90,41%), Puglia (92,6), Sardegna (83,3%), Sicilia (87,1%), Toscana (89,4), Umbria (90,1), Valle d’Aosta (88,2%), Veneto (91,1%).

