Incidente in montagna. 60enne precipita e muore a Sondrio

Incidente mortale oggi tra l’Alpe Angeloga e il Lago Nero, a 2200 metri di quota, nel territorio comunale di Campodolcino (Sondrio), dove una donna è morta cadendo per un centinaio di metri. L’attivazione del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf della Guardia di finanza di Madesimo (Sondrio) da parte della centrale è avvenuto intorno alle 14.

La vittima è una donna sulla sessantina residente in Brianza fra le province d Lecco e Monza. E’ precipitata da un salto di roccia per un centinaio di metri. Il medico ha potuto solo constatarne il decesso. La vittima era in compagnia di altri fra cui un’escursionista di Ardenno (Sondrio) per un sopralluogo in alta Valle Spluga, per scegliere dei tracciati da proporre quest’estate a un gruppo di giovani degli oratori. La salma, una volta recuperata, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Sondrio. Il magistrato di turno della Procura di Sondrio ha disposto la ricognizione cadaverica che verrà eseguita lunedì.