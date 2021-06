© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 19 GIU - Sono stati rintracciati a Basovizza, Trebiciano e al bivio ad H, in vari punti di Trieste cioè, nei pressi del confine con la Slovenia, tre gruppi di migranti. Si tratta complessivamente di 160 persone, individui che viaggiavano da soli e gruppi familiari, di nazionalità afghana, pachistana e bengalese. Sono in corso le operazioni di fotosegnalamento in più strutture della Polizia di Stato. (ANSA).