Rohani incontra Raisi, 'spero in fine sanzioni presto'

(ANSA) - TEHERAN, 19 GIU - Il presidente uscente iraniano Hassan Rohani ha incontrato oggi quello eletto Ebrahim Raisi, che entrerà in carica il 3 agosto, anche se il risultato finale ufficiale non è ancora stato annunciato. Lo rende noto la televisione di Stato. Rohani, citato dall'agenzia Irna, ha detto di sperare che nei restanti 45 giorni del suo mandato si creerà "una situazione migliore, compresa la revoca delle sanzioni Usa e una riduzione della diffusione del Covid per lasciare una migliore atmosfera al prossimo governo". (ANSA).