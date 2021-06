Usa, Biden va a messa dopo la sfida dei vescovi sull'aborto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GIU - Joe Biden e' andato regolarmente in chiesa anche domenica nella sua citta' di Wilmington (Delaware) all'indomani della sfida lanciatagli dai vescovi cattolici americani, che mirano a vietare l'eucarestia ai politici a favore del diritto d'aborto, come lui. Il presidente e la first lady Jill hanno assistito alla messa nella chiesa di St. Joseph on the Brandywine e hanno poi reso omaggio alle tombe della prima moglie di Biden e di suoi due figli. Venerdi' Biden e' sembrato escludere la possibilita' che gli sia vietata la comunione definendola "una questione privata". Spetta ai singoli vescovi decidere chi puo' ricevere o meno l'eucarestia. Nel 2019 un vescovo di una chiesa cattolica in South Carolina la nego' a Biden per la sua posizione sull'interruzione di gravidanza. (ANSA).