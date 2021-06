Armenia, aperti i seggi per le elezioni politiche anticipate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - YEREVAN, 20 GIU - I seggi elettorali si sono aperti stamani in Armenia per le elezioni legislative anticipate, pericolose per il primo ministro Nikol Pashinyan dopo la sconfitta militare del piccolo Paese del Caucaso nel Nagorno-Karabakh. L'ex giornalista salito a capo del Governo nel 2018 grazie a una rivoluzione pacifica contro le vecchie élite corrotte affronta il suo principale rivale, l'ex presidente Robert Kocharyan, che accusa il suo avversario politico di incompetenza e a cui si contrappone come leader esperto. Un recente sondaggio del gruppo Mpg, affiliato alla Gallup International Association, mostra l'alleanza di Kocharyan in leggero vantaggio con il 28,7% delle intenzioni di voto, e il partito di Pashinyan appena indietro, al 25,2%. Dopo sei settimane di cruenti scontri nel Nagorno-Karabakh, durante i quali hanno perso la vita migliaia di persone, a novembre Armenia e Azerbaigian hanno siglato un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia. In base all'intesa, l'Azerbaigian ha mantenuto i territori conquistati e l'Armenia gli ha ceduto anche altre zone del Nagorno-Karabakh e dei territori limitrofi. Sempre sulla base dell'accordo, inoltre, la Russia ha inviato circa 2.000 soldati nel Nagorno-Karabakh per garantire il rispetto della tregua. (ANSA).