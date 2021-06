Armenia: Pashinyan annuncia vittoria, Kocharyan denuncia brogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - YEREVAN, 21 GIU - Il premier Nikol Pashinyan si è dichiarato vincitore delle elezioni legislative anticipate tenutesi ieri in Armenia. Lo scrutinio parziale dei voti dà il suo partito Contratto civile nettamente in testa contro Alleanza Armenia dell'ex presidente Robert Kocharyan. La formazione di Kocharyan contesta però i risultati: "Ci poniamo l'obiettivo di analizzare attentamente le frodi presunte e quelle denunciate. E finché a queste domande non sarà stata data una risposta soddisfacente, l'Alleanza armena non riconoscerà i risultati dello scrutinio", ha affermato la formazione dell'ex presidente in un comunicato. (ANSA).