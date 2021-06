Casa Bianca, il presidente afghano da Biden venerdì prossimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - Il presidente afghano Ashraf Ghani sarà ricevuto alla Casa Bianca venerdì prossimo. Lo rende noto la presidenza Usa. Insieme a lui sarà ricevuto anche Abdullah Abdullah, presidente dell'alto Consiglio per la riconciliazione nazionale. La visita, spiega la Casa Bianca, "evidenzierà la durevole partnership tra Usa e Afghanistan mentre continua il ritiro militare" delle truppe americane. "Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere il popolo afghano fornendo assistenza diplomatica, economica e umanitaria a sostegno del popolo afghano, comprese le donne, le ragazze e le minoranze", prosegue la nota della presidenza. "Gli Usa - si legge ancora - resteranno profondamente impegnati con il governo afghano per garantire che il Paese non diventi più un porto sicuro per gruppi terroristici che pongono una minaccia al territorio americano" e "continueranno a supportare completamente l'attuale processo di pace e a incoraggiare tutte le parti afghane a partecipare significativamente ai negoziati per mettere fine al conflitto". (ANSA).