Gb: ex speaker Comuni Bercow va con Labour, attacca Johnson

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - John Bercow, il deputato Conservatore già speaker della Camera dei Comuni (celebre il suo richiamo all'ordine gridato, 'Order!') lascia i Tory, nelle cui fila militava da quando aveva 17 anni, per unirsi ai Laburisti. E lo fa con un durissimo attacco al premier Boris Johnson e al suo ormai ex partito che definisce "reazionario, populista, nazionalista e alle volte anche xenofobo". In un'intervista al domenicale Observer, Bercow - che nel 2019 ha lasciato la carica di presidente della Camera dei Comuni dopo 10 anni - spiega di essersi iscritto al partito laburista qualche settimana fa, in quanto ne condivide i valori e lo considera l'unico capace di estromettere i Tory dal governo. "Io sono motivato dal loro sostegno all'eguaglianza, alla giustizia sociale e all'internazionalismo. E' il marchio del Labour - spiega - Sono giunto alla conclusione che questo governo dev'essere sostituito. La realtà è che il partito laburista è il solo poter ottenere quel risultato. Non ci sono altre opzioni credibili". Bercow non risparmia sferzate al premier: Johnson dice di voler "riequilibrare" la società - attacca - ma non ha interesse per chi è meno privilegiato di lui. "Ed è profondamente vergognoso" il taglio deciso sugli aiuti internazionali ai paesi poveri, aggiunge. ''E' bravo a fare campagna elettorale, ma è un pessimo governante. Non credo abbia una visione per una società più equa, desiderio di incrementare la mobilità sociale o di far star meglio chi è meno fortunato di lui. E credo che la gente sia sempre più stanca delle bugie, degli slogan vuoti, dei fallimenti nel mantenere le promesse". (ANSA).