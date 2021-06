Venezia,gondolieri sub recuperano 1 tonnellata rifiuti da canali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Sono tornati in azione oggi a Venezia i gondolieri sub , che si sono immersi per ripulire i fondali dei canali dai rifiuti. E' stata recuperata una tonnellata di spazzatura, tra cui quasi 100 vecchi copertoni, usati come parabordi, ma anche materiale edile, grondaie di ferro e in ghisa, una ringhiera, due bombole del gas, una radio e perfino una bicicletta da bimbo. A partire dalle ore 8, dieci gondolieri, tutti istruttori sub, divisi in due squadre, hanno ripetuto l'iniziativa e perlustrato il canale di Borgoloco nel tratto compreso tra Santa Maria Formosa e SS. Giovanni e Paolo, nel sestiere di Castello. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione gondolieri veneziana per contribuire alla tutela ambientale di Venezia e della sua Laguna . Dopo il successo dei primi nove interventi, sospesi a causa della pandemia, l'attività è ricominciata con un percorso sperimentale di un anno, approvato dalla Giunta il 4 maggio scorso. L'attività dei gondolieri sub riprenderà in autunno con un nuovo piano di immersioni per il 2021/2022. (ANSA).