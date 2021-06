© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Sì nell'adoperarmi affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi con alti contagi". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa congiunta con la cancelliera Angela Merkel rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di spostare la finale degli Europei da Wembley a Roma. (ANSA).