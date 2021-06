Due giovani annegati in un canale a Crema

Due giovani, a quanto pare entrambi di nazionalità indiana, un ragazzo e una ragazza, sono stati trovati morti annegati nelle acque del Canale Vacchelli a Crema. Prima è stato recuperato il corpo della ragazza, in tarda mattinata, e solo pochi minuti fa il cadavere del ragazzo. - Forse stavano passeggiando in un tratto di campagna quando la ragazza è scivolata nel canale e l'amico ha tentato di salvarlo. Potrebbero essere morti così i due giovani di origine indiana caduti nel canale Vacchelli, tra Castelnuovo e Vergonzana, nel Cremonese. Le sponde cementate del corso d’acqua hanno impedito ai due ragazzi di salvarsi.

Le vittime sono Sakshi Panesar, che aveva 18 anni e abitava a Soncino (Cremona) e il coetaneo Hartik Kumar Sharma, residente a Gualtieri (Reggio Emilia).

Il primo cadavere recuperato, verso le 13 di oggi, è stato quello della ragazza. Per cercare l’amico è stato impiegato, oltre al gommone dei Vigili del fuoco, anche un elicottero dei Forestali. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

