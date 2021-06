Francia: appello premier a connazionali, 'andate a votare!'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 21 GIU - Un forte appello è stato lanciato dal premier francese, Jean Castex, affinché i francesi si rechino alle urne nel secondo turno delle elezioni regionali di domenica prossima, dopo il crollo dell'affluenza alle urne che ha segnato il primo turno di ieri. "Far vincere l'astensionismo, significa far perdere la democrazia", scrive il capo del governo in un tweet, invitando i connazionali a mobilitarsi alle urne contro l'astensionismo domenica prossima. "Dobbiamo tutti, collettivamente, combatterlo. Non è una frase fatta ma una necessità repubblicana,. Oggi, lancio un solenne appello a tutti i nostri connazionali, a voi tutte e a voi tutti: votate domenica prossima!" (ANSA).