Germania: arrestato accademico russo, l'accusa è spionaggio

(ANSA) - BERLINO, 21 GIU - Un cittadino russo, Ilnur N., dipendente di una facoltà di scienze naturali di un'università tedesca, è stato arrestato in Germania con l'accusa di aver operato come spia russa almeno a partire dal 2020. Lo ha reso noto la stessa procura generale, che ha emesso il mandato di arresto, in un comunicato. Secondo gli inquirenti, fra il 2020 e il 2021 l'uomo avrebbe incontrato almeno tre volte un agente dei servizi segreti russi ed avrebbe ricevuto denaro in cambio di informazioni in almeno in due occasioni.(ANSA).