Giornata mondiale dello yoga, sessioni in molte città d'Italia

In occasione della Giornata mondiale dello yoga, il Consolato Generale dell'India di Milano ha organizzato per oggi sessioni della disciplina in numerose città d'Italia, in collaborazione con associazioni e istituzioni locali. Numerosi incontri di pratica sono previsti sia in presenza che online e si possono seguire sui social del Consolato. Dalle 18 di oggi connettendosi alla pagina facebook 'India in Italy (Consulate General of India, Milan)' si potrà seguire la sessione 'Yoga per l'equilibrio interiore'. Sulla pagina Facebook dell'Ambasciata d'India in Italia, 'India in Italy ( Embassy of India, Rome)' da oggi il video lanciato in tutto il mondo da Ayush, il ministero indiano allo Yoga.

