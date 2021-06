Incendi nel palermitano, distrutti ettari di vegetazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Vigili del fuoco e forestale sono impegnati nello spegnimento di numerosi incendi in provincia di Palermo e anche nel capoluogo. Le alte temperature di oggi che hanno superato anche i 40 gradi stanno innescato soprattutto insieme alla matrice dolosa tanti roghi che hanno già distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e boschi. La zona più colpita è stata quella del partinicese dove sono impegnate diverse squadre del comando provinciale. Già ieri tra Partinico, Trappeto e Balestrate erano andati in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Erano entrati in azione due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. Oggi gli incendi sono divampati nella zona della statale 113, nella zona di Ciammarita e nei pressi del santuario Madonna del Ponte. Altri roghi anche a Polizzi Generosa e nella zona di Monreale. I vigili del fuoco stanno valutando se inviare un canadair nella zona di Belmonte Mezzagno. Nel capoluogo il rogo di sterpaglie è divampato nella zona di via Ponticello Oneto. Le squadre dei pompieri del comando provinciale sono tutte impegnate. (ANSA).