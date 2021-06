India, da oggi vaccini gratuiti per tutti gli adulti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 21 GIU - Avviata da oggi in India la vaccinazione gratuita contro il Covid-19 per tutti gli adulti. Il governo di Delhi spera di rafforzare la campagna di immunizzazione nazionale, che negli ultimi tempi, nonsatnte una devastante ondata del contagio, che ha messo in ginocchio il paese, è andata molto a rilento per carenza di dosi, confusione nelle competenze ed una profonda ritrosia della popolazione verso il vaccino. Sinora solo il 4 per cento degli indiani ha completato il ciclo di immunizzazione contro il coronavirus. Dopo le vivaci polemiche sull'approvvigionamento da parte degli ospedali privati, e dopo le difficoltà dei vari stati ad ottenere dai produttori le dosi necessarie, il governo centrale ha finalmente annunciato qualche settimana fa che avrebbe garantito il 75 per cento delle forniture e le avrebbe distribuite agli stati per la somministrazione gratuita. Con questo nuovo passaggio, gli esperti di salute pubblica auspicano che la campagna vaccinale prenda velocità da oggi in poi. L'obiettivo delle autorità sanitarie è vaccinare tutti gli adulti, ossia 1,1 miliardi di persone, entro la fine dell'anno. Ma già a gennaio il Premier Modi aveva ripetutamente annunciato che entro metà del 2021 la maggioranza degli indiani sarebbe stata immunizzata: obiettivo sinora mancato, a scapito della salute di milioni di indiani. (ANSA).