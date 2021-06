Ritrovata dopo secoli reliquia S.Giovanni Battista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Scoperta o meglio ritrovata dopo secoli una preziosa reliquia di San Giovanni Battista,: si tratta di un osso del collo che era custodito nel reliquiario di San Simeone Stilita, contente altri 11 frammenti ossei di santi, nel Museo dell'Opera del Duomo a Firenze. La reliquia sarà ora esposta ai fedeli nella Cattedrale di Firenze il 24 giugno, in occasione della Festa del Santo, Patrono della città di Firenze. Rimarrà poi conservata in Cattedrale in un antico reliquiario del XIX secolo, dono di un devoto. La scoperta, si spiega dal Museo dell'Opera del Duomo, si deve ad Alessandro Bicchi, diacono della Cattedrale e vicedirettore dell'ufficio diocesano per l'arte sacra e per i beni culturali ecclesiastici, che da anni studia le reliquie della Cattedrale di Firenze, in particolare quelle provenienti dall'Oriente, i cui risultati saranno presentati in un libro scritto con un altro autore e di prossima pubblicazione. (ANSA).