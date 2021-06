Sindacalista investito: in corso interrogatorio camionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NOVARA, 21 GIU - E' in corso nel carcere di Novara l'interrogatorio di Alessio Spaziano, il camionista 25enne che venerdì è stato arrestato per aver investito e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim a Biandrate (Novara), all'ingresso del centro distribuzione Lidl. Secondo quanto anticipato all'ANSA dal suo legale, l'avvocato Gabriele De Juliis del Foro di Napoli, Spaziano sta rispondendo alle domande dei magistrati. "Intendiamo collaborare con l'autorità giudiziaria - spiega il legale - per chiarire ogni aspetto di questa tragica vicenda". Il giovane è accusato di omicidio stradale, resistenza e omissione di soccorso: dopo aver investito il sindacalista si è allontanato, costituendosi a una pattuglia dei carabinieri soltanto dopo qualche chilometro, all'altezza del casello autostradale Novara Ovest. (ANSA).