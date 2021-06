Spagna: locali notturni di nuovo aperti in diverse regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 21 GIU - È tempo di riapertura per i locali notturni in diverse regioni della Spagna. Come riporta l'agenzia di stampa Efe, da oggi l'orario di chiusura massimo per le discoteche e pub della Comunità di Madrid sarà alle 3 del mattino, mentre in Catalogna alle 3.30. In altri territori, come alle Baleari e in alcune delle isole Canarie, i locali hanno già potuto tenere aperto fino alle 2 del mattino già nel weekend. E i piani per far ripartire il settore sono già partiti o quasi pronti anche in altre regioni. In tutti i casi, l'attività di questi esercizi è soggetta a restrizioni sanitarie, per esempio il divieto di ballare in spazi chiusi o l'obbligo di indossare la mascherina. (ANSA).