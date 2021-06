Libia: bozza, il dossier entra nelle conclusioni leader Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - La Libia entra nelle conclusioni del vertice dei leader Ue, secondo l'ultima bozza di cui l'ANSA ha preso visione. "L'Unione europea conferma il suo impegno per il processo di stabilizzazione della Libia sotto gli auspici delle Nazioni Unite", si legge nell'ultima versione del documento circolata (in quello precedente il dossier non compariva). Non si tratta tuttavia di una versione definitiva delle conclusioni, poiché il documento sarà rivisto e limato in base a quanto emergerà dal Consiglio affari generali, in corso oggi, a Lussemburgo. (ANSA).