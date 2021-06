Gb nega colpi di avvertimento russi contro la sua nave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 23 GIU - Il ministero della Difesa britannico ha negato che vi siano stati colpi di avvertimento da parte russa contro la Defender, cacciatorpediniere della Royal Navy in navigazione oggi nel Mar Nero, come affermato invece da Mosca. Secondo un portavoce di Londra, la nave militare britannica "stava conducendo un innocente transito in acque territoriali ucraine nel rispetto del diritto internazionale" e non vi sarebbero stati incidenti. Secondo Mosca, al contrario, l'unità sarebbe penetrata per 3 chilometri in acque russe e costretta ad allontanarsi dal fuoco di avvertimento di una motovedetta e di un jet. (ANSA).