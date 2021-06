Nuova grana per rapper Chris Brown, 'ha colpito una donna'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Nuova grana per Chris Brown. Il rapper 32enne, ex fidanzato di Rihanna, è accusato di aver colpito una donna dopo un litigio. L'incidente è avvenuto lo scorso 18 giugno e l'ufficio del procuratore di Los Angeles sta ora valutando se incriminarlo. "La vittima ha riferito che lei e il sospettato stavano discutendo e che il sospettato l'ha colpita", riferisce un portavoce della polizia. Nel 2009 Brown è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata per un'aggressione a Rihanna, mentre nel 2017 un'altra ex fidanzata ha ottenuto nei suoi confronti un'ingiunzione restrittiva di altri cinque anni. (ANSA).