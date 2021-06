Papa: all'udienza generale in Vaticano c'è anche 'Spiderman'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 23 GIU - 'Spiderman' oggi era presente all'udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso, in Vaticano. La persona vestita da Uomo Ragno, che ha partecipato all'udienza generale di Papa Francesco, e che alla fine dell'incontro lo ha salutato personalmente, è il giovane ligure che vestito da 'supereroe' fa visita ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici, per far vivere loro qualche momento di svago e divertimento. Un'opera quella di Mattia Villardita, "Supereroi in corsia", che aveva avuto alla fine dello scorso anno anche un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).