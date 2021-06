Trovata uccisa in un parco a Treviso, accertamenti su un trentenne

Una donna trevigiana di 35 anni, che si era recata in un parco sulle rive del Piave per prendere il sole, è stata trovata uccisa, con colpi d’arma da taglio, stamane a Moriago della Battaglia (Treviso). In queste ore un uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Valdobbiadene (Treviso) sottoposto ad accertamenti in relazione all’omicidio. Questi, un trentenne, si è recato spontaneamente alla stazione dell’Arma. Il corpo della donna è stato rinvenuto da un passante, nel parco dell’"Isola dei Morti», a Moriago.

