Usa: 47,7 mln americani in viaggio per la Festa del 4 luglio

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Oltre 47,7 milioni di americani si metteranno in viaggio dall'1 al 5 luglio per il lungo fine settimana della Festa dell'Indipendenza. Per l'American Automobile Association (AAA) si tratta del secondo maggiore volume di viaggi mai registrato per le vacanze del 4 luglio dopo il 2019, con un aumento quasi del 40% rispetto ai livelli del 2020. Dalle previsioni, il 91% viaggera' in auto, pari a 43,6 milioni di persone, mentre 3,5 milioni si muoveranno in aereo e 620 mila con altri mezzi (autobus, treni e crociere). "Gli americani cercano con impazienza di realizzare i viaggi che hanno rimandato nell'ultimo anno e mezzo", ha spiegato la vice presidente di AAA Travel, Paula Twidale: "Abbiamo riscontrato una forte domanda intorno al Memorial Day e all'inizio dell'estate, e tutto fa pensare che per la Festa dell'Indipendenza i movimenti saranno intensi". (ANSA).