Vaccini: Cirio, da inizio luglio ai bambini in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Il Piemonte inizierà la vaccinazione dei bambini da luglio. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio oggi, dopo l'approvazione in Giunta di una delibera che recepisce l'intesa fra Regione e pediatri per le somministrazioni. "Questa mattina - ha spiegato in proposito Cirio a margine del taglio del nastro dei nuovi letti di terapia intensiva al Mauriziano - abbiamo approvato la delibera che regola i rapporti tra noi e i pediatri di libera scelta. E la prossima settimana è in programma un ultimo incontro con i pediatri per affinare gli aspetti logistici". "Per l'inizio di luglio - ha sottolineato - potrà partire la vaccinazione dei bambini. Abbiamo fatto il passaggio formale oggi, e poi ci sarà il passaggio sostanziale che sarà fatto la prossima settimana. C'è infatti da risolvere un problema tecnico di adesione sul portale, perché i genitori devono aderire con il codice fiscale del bambini, e il consenso va dato da entrambi. Oltre agli aspetti sanitari ci alcune questioni logistiche da gestire, però siamo perfettamente nei tempi". (ANSA).