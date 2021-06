Addio a Clare Peploe, la regista compagna di vita di Bernardo Bertolucci

E’ stata la moglie, ma anche la prima collaboratrice nonché la musa di Bernardo Bertolucci: e oggi, oltre che il mondo del cinema, la piange anche Parma.

E’ morta a 79 anni, a causa di una malattia che se la è portata via in poco tempo, Clare Peploe, regista e sceneggiatrice che ha diviso la sua strada con quella del grande cineasta di casa nostra. Già accanto a Bernardo sul set di “Novecento”, Clare è venuta spesso nella nostra città, sia insieme a Bertolucci che da sola, dopo la morte dell’autore di “Ultimo tango a Parigi”, per partecipare a eventi - come quello del marzo 2019 all’auditorium Paganini - in ricordo del marito scomparso.

Un sodalizio anche professionale quello con Bernardo con il quale aveva collaborato alla sceneggiatura de “La Luna” e de “L’assedio”. Nata in Tanzania ma residente a Londra, sposata con Bertolucci per 40 anni, aveva studiato da ragazza alla Sorbona e in Italia, a Perugia, collaborando anche con Michelangelo Antonioni al copione di “Zabriskie Point”.

Il debutto come regista con il cortometraggio Couples and Robbers, candidato poi all’Oscar per il miglior cortometraggio. Il suo terzo lungometraggio Il trionfo dell’amore è stato presentato in concorso alla 58 Mostra del cinema di Venezia.