Grecia: prete attacca con l'acido sette vescovi, arrestato

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La polizia greca ha arrestato un prete ad Atene che aveva attaccato con l'acido sette vescovi della Chiesa Ortodossa: lo riporta l'agenzia di stampa Ana citata dalla Bbc. L'attacco è avvenuto ieri pomeriggio nel monastero di Petraki durante un'udienza disciplinare nei confronti del prete 36enne: tre vescovi sono stati ricoverati in ospedale, oltre a un poliziotto che era accorso per aiutarli e allo stesso aggressore. L'autore, che rischiava l'espulsione dalla Chiesa, era accusato di traffico di droga, dopo essere stato trovato in possesso di 1,8 grammi di cocaina nel giugno del 2018. Il ministro della Sanità greco, Vassilis Kikilias, ha visitato in ospedale i tre vescovi feriti ed ha spiegato che uno di loro verrà trasferito in un'altra struttura per un intervento di chirurgia plastica. (ANSA).